Предлагаемая в России новая схема пенсионных выплат напрямую затронет жителей временно оккупированных территорий, где проблемы с пенсиями уже стали системными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

В России обсуждается новая модель пенсионных выплат, которая меняет сам принцип ответственности за содержание пожилых людей.

Предлагаемые изменения особенно болезненно выглядят на фоне ситуации на временно оккупированных территориях, где пенсионная система и так используется как рычаг давления.

Налог вместо пенсии

В РФ предложили направлять до 3% налога на доходы физических лиц не в государственный бюджет, а непосредственно на поддержку родителей.

Фактически речь идет о частичном отказе государства от обязательств по пенсионному обеспечению и их переносе на семьи, независимо от их финансовых возможностей.

Что это означает для оккупированных территорий

Для жителей временно оккупированных территорий такая инициатива выглядит показательной. Там пенсионные выплаты уже длительное время задерживаются, сокращаются или используются как инструмент контроля.

Новая схема лишь закрепляет этот подход, прямо заявляя, что забота о пожилых больше не является обязанностью государства.

Нереализуемая модель

Проблема усугубляется тем, что значительная часть трудоспособного населения на ВТО работает неофициально или получает минимальные доходы.

В таких условиях даже символическая финансовая поддержка родителей становится недоступной. При этом налоговая нагрузка и административный контроль сохраняются в полном объеме.

В результате государство оставляет за собой сбор налогов и управление системой, но фактически устраняется от ответственности за пенсионеров.

Для оккупированных территорий это означает дальнейшее углубление социальной нестабильности и зависимость пожилых людей от семей, которые сами находятся в уязвимом положении.