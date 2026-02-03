ua en ru
Выплаты до 10 800 гривен и бесплатные продукты: в ООН назвали критерии помощи украинцам

Вторник 03 февраля 2026 17:12
UA EN RU
Выплаты до 10 800 гривен и бесплатные продукты: в ООН назвали критерии помощи украинцам ООН оказывает помощь украинцам (фото: ВПП ООН, Асиф_Махмуд WF)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на прифронтовых регионах. Вид помощи зависит от ситуации в регионе: это могут быть продуктовые наборы или же деньги.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель отдела связей с общественностью ВПП ООН Антуан Валлас.

Виплати до 10 800 гривень або продукти: кому з українців гарантована допомога від ООНУкраинцы могут получить гуманитарную помощь от ООН (инфографика РБК-Украина)

Деньги или еда: что предлагают

ООН разделяет помощь в зависимости от ситуации в регионе:

  • В зоне боевых действий: продуктовые наборы и свежий хлеб (там, где магазины не работают).
  • В относительно стабильных районах: денежная помощь (до 10 800 гривен), чтобы люди могли сами покупать необходимое на рынках.

Где работает программа

Помощь пока сосредоточена в громадах, расположенных ближе всего к линии фронта:

  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Сумская

Кто в списке: приоритетные категории

Антуан Валлас четко очертил "очередь" на получение помощи:

  • Эвакуированные и жители прифронтовых сел.
  • Пожилые люди и люди с инвалидностью.
  • Многодетные семьи.
  • Те, кто из-за войны остался без работы и заработка.

Важно: как не попасть на крючок мошенников

Главный месседж Валласа - регистрироваться самостоятельно нигде не нужно.

"Людям не нужно отдельно регистрироваться в ВПП ООН или обращаться непосредственно в организацию", - отмечает представитель ООН.

Алгоритм действий:

  • Списки формирует местная власть вместе с гуманитарными партнерами.
  • Если в вашей громаде запланирована помощь, власть сообщит о регистрации заранее.
  • Остерегайтесь сайтов, которые просят ввести данные карты для "регистрации в ООН".

- Почему мне не приходят выплаты, хотя я ВПЛ?

- ООН фокусируется на наиболее уязвимых людях в 7 областях вблизи фронта. Если вы находитесь в глубоком тылу, критерии уязвимости для вас могут быть другими.

- Я живу в Сумской области, куда мне идти за деньгами?

- Следите за официальными сообщениями вашего местного совета или ОТГ. Именно они координируют регистрацию вместе с партнерами ООН.

- Какая сумма помощи в 2026 году?

- Максимальная сумма выплаты сейчас составляет до 10 800 гривен на человека (в зависимости от программы и потребностей домохозяйства).

Ранее мы писали о том, что Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно поддерживает более 600 тысяч человек в прифронтовых регионах Украины. При этом формат помощи зависит от условий на местах и потребностей граждан.

