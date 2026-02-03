Выплаты до 10 800 гривен и бесплатные продукты: в ООН назвали критерии помощи украинцам
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на прифронтовых регионах. Вид помощи зависит от ситуации в регионе: это могут быть продуктовые наборы или же деньги.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель отдела связей с общественностью ВПП ООН Антуан Валлас.
Читайте также: Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев
Украинцы могут получить гуманитарную помощь от ООН (инфографика РБК-Украина)
Деньги или еда: что предлагают
ООН разделяет помощь в зависимости от ситуации в регионе:
- В зоне боевых действий: продуктовые наборы и свежий хлеб (там, где магазины не работают).
- В относительно стабильных районах: денежная помощь (до 10 800 гривен), чтобы люди могли сами покупать необходимое на рынках.
Где работает программа
Помощь пока сосредоточена в громадах, расположенных ближе всего к линии фронта:
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Херсонская
- Николаевская
- Сумская
Кто в списке: приоритетные категории
Антуан Валлас четко очертил "очередь" на получение помощи:
- Эвакуированные и жители прифронтовых сел.
- Пожилые люди и люди с инвалидностью.
- Многодетные семьи.
- Те, кто из-за войны остался без работы и заработка.
Важно: как не попасть на крючок мошенников
Главный месседж Валласа - регистрироваться самостоятельно нигде не нужно.
"Людям не нужно отдельно регистрироваться в ВПП ООН или обращаться непосредственно в организацию", - отмечает представитель ООН.
Алгоритм действий:
- Списки формирует местная власть вместе с гуманитарными партнерами.
- Если в вашей громаде запланирована помощь, власть сообщит о регистрации заранее.
- Остерегайтесь сайтов, которые просят ввести данные карты для "регистрации в ООН".
Это может заинтересовать
- Почему мне не приходят выплаты, хотя я ВПЛ?
- ООН фокусируется на наиболее уязвимых людях в 7 областях вблизи фронта. Если вы находитесь в глубоком тылу, критерии уязвимости для вас могут быть другими.
- Я живу в Сумской области, куда мне идти за деньгами?
- Следите за официальными сообщениями вашего местного совета или ОТГ. Именно они координируют регистрацию вместе с партнерами ООН.
- Какая сумма помощи в 2026 году?
- Максимальная сумма выплаты сейчас составляет до 10 800 гривен на человека (в зависимости от программы и потребностей домохозяйства).
Ранее мы писали о том, что Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно поддерживает более 600 тысяч человек в прифронтовых регионах Украины. При этом формат помощи зависит от условий на местах и потребностей граждан.
Читайте также о том, как пенсионерам-переселенцам возобновить выплату пенсий.