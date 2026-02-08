Пенсії на окупованих територіях можуть не платити: РФ змінює систему виплат

Пропонована в Росії нова схема пенсійних виплат безпосередньо торкнеться жителів тимчасово окупованих територій, де проблеми з пенсіями вже стали системними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

У Росії обговорюється нова модель пенсійних виплат, яка змінює сам принцип відповідальності за утримання літніх людей.

Пропоновані зміни особливо болісно виглядають на тлі ситуації на тимчасово окупованих територіях, де пенсійна система і так використовується як важіль тиску.

Податок замість пенсії

У РФ запропонували спрямовувати до 3% податку на доходи фізичних осіб не до державного бюджету, а безпосередньо на підтримку батьків.

Фактично йдеться про часткову відмову держави від зобов'язань із пенсійного забезпечення та їх перенесення на сім'ї, незалежно від їхніх фінансових можливостей.

Що це означає для окупованих територій

Для жителів тимчасово окупованих територій така ініціатива виглядає показовою. Там пенсійні виплати вже тривалий час затримуються, скорочуються або використовуються як інструмент контролю.

Нова схема лише закріплює цей підхід, прямо заявляючи, що турбота про літніх більше не є обов'язком держави.

Нереалізована модель

Проблема ускладнюється тим, що значна частина працездатного населення на СОТ працює неофіційно або отримує мінімальні доходи.

У таких умовах навіть символічна фінансова підтримка батьків стає недоступною. При цьому податкове навантаження та адміністративний контроль зберігаються в повному обсязі.

У результаті держава залишає за собою збір податків і управління системою, але фактично усувається від відповідальності за пенсіонерів.

Для окупованих територій це означає подальше поглиблення соціальної нестабільності та залежність літніх людей від сімей, які самі перебувають у вразливому становищі.