Главная » Бизнес » Финансы

Пенсия работающих пенсионеров растет быстрее: какие выплаты в октябре 2025 года

Украина, Среда 15 октября 2025 08:44
Пенсия работающих пенсионеров растет быстрее: какие выплаты в октябре 2025 года Фото: пенсия работающих пенсионеров превысила 7 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди 10,2 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,8 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 632 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, в октябре 2025 года средний размер пенсий составил 6 436,79 гривны, у работающих пенсионеров - 766,61 гривны.
С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 12,2% (на 766,61 гривны). За этот период пенсии всех пенсионеров увеличились на 11,2% (на 647,74 гривны).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 октября 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 73,05%
  • по инвалидности - 14,54%
  • в случае потери кормильца - 6,76%
  • за выслугу лет - 5,09%
  • социальные пенсии - 0,52%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

www.pfu.gov.ua

Напомним, за 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривны) до 6 302,76 гривны. За 2023 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривны) до 5 661,05 гривны.

По данным Государственного центра занятости, среди работающих доля лиц в возрасте старше 60 лет составляет 13,1%.

