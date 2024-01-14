ua en ru
Вс, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

Украина, Воскресенье 14 января 2024 08:05
UA EN RU
Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ Фото: работающие пенсионеры получают в среднем 5 660 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 января 2024 года в Украине было 10,5 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5 661,05 гривен.

За 2023 год средняя выплата работающих пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 73,27%
  • по инвалидности - 14,63%
  • в случае потери кормильца - 6,26%
  • за выслугу лет - 5,24%
  • социальные пенсии - 0,56%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 5,1%.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн украинцев.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 249 гривен. Далее следуют Ровенская (6 790 гривен), Донецкая (6 622 гривны), Луганская (6 334 гривны) и Житомирская (5 924 гривны) области.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні Пенсионный фонд Украины
NEWS
Россияне готовят десантные бригады для высадки в украинском тылу, - ISW
Россияне готовят десантные бригады для высадки в украинском тылу, - ISW
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту