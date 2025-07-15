Украинцев до 25 лет среди работающих вдвое меньше, чем после 60
В структуре занятости в Украине основной возрастной группой остаются работники от 25 до 60 лет - около 80,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.
Доля молодежи в возрасте до 25 лет на предприятиях составляет 6,4%, что вдвое меньше доли лиц в возрасте старше 60 лет (13,1%).
Наибольшая доля молодежи в структуре занятости отмечается в секторе временного размещения и организации питания - 25,8%. Наибольшая доля работников старшего возраста отмечается в секторе водоснабжения - 26,2%.
Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.
Работающие пенсионеры
Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 520 гривен. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341 гривну, у работающих пенсионеров - 6 863 гривен.
Наиболее распространенными профессиями для людей пенсионного возраста являются: водитель автотранспортных средств, сторож, уборщик служебных помещений, охранник, подсобный рабочий, дворник, продавец продовольственных товаров, учитель учреждения общего среднего образования, младший медперсонал, машинист (кочегар) котельной.
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