Пенсія працюючих пенсіонерів зростає швидше: які виплати в жовтні 2025 року
Серед 10,2 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,8 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 632 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, у жовтні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 436,79 гривні, у пенсіонерів, які працюють, - 766,61 гривні.
Від початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 12,2% (на 766,61 гривні). За цей період пенсії всіх пенсіонерів збільшилися на 11,2% (на 647,74 гривні).
Розподіл пенсіонерів
Розподіл пенсіонерів на 1 жовтня 2025 року за видами призначених виплат був таким:
- за віком - 73,05%
- за інвалідністю - 14,54%
- у разі втрати годувальника - 6,76%
- за вислугу років - 5,09%
- соціальні пенсії - 0,52%
- довічне утримання суддів - 0,04%.
Нагадаємо, за 2024 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 11,3% (на 641,71 гривні) до 6 302,76 гривні. За 2023 рік середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривні) до 5 661,05 гривні.
За даними Державного центру зайнятості, серед працюючих частка осіб віком старше 60 років становить 13,1%.