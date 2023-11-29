Пенсионерке из Бахмута "выдали повестку" на мобилизацию. В Украине опровергли новый фейк
В Украине разоблачили очередной фейк о мобилизации. В сети опубликовали информации о якобы "выданной повестке" для 86-летней пенсионерки из Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В чем суть фейка
Отмечается, что родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку, которую якобы получила ее 86-летняя бабушка.
Девушка отмечает, что повестку вручили из-за того, что женщина из Донецкой области.
Доказательства того, что это неправда
- Воинская часть, в которую якобы направят женщину, имеет номер А7284. Такое название части настоящее: в 2016 году эта в/ч была под шефством Северодонецкой РГА;
- С началом полномасштабного вторжения в эту часть призывали вступать в Силы ТрО. Местом дислокации был указан город Рубежное Луганской области.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточняет, что женщина с видео была из Бахмута Донецкой области. Однако она не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда.
Также в повестке указана военно-учетная специальность 100915 - "стрелок", хотя женщина является медиком и именно как медика ее "мобилизуют", поэтому у нее должна быть другая учетная специальность.
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Мобилизация в Украине
Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.
В последнее время в ряде регионов заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.
Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское правительство планирует изменить порядок мобилизации в стране, при этом попытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией.
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