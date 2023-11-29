Пенсіонерці з Бахмута "видали повістку" на мобілізацію. В Україні спростували новий фейк
В Україні викрили черговий фейк про мобілізацію. У мережі опублікували інформації про нібито "видану повістку" для 86-річної пенсіонерки з Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У чому суть фейку
Зазначається, що родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся.
Дівчина зазначає, що повістку вручили через те, що жінка з Донецької області.
Докази того, що це неправда
- Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. Така назва частини справжня: у 2016 році ця в/ч була під шефством Сєвєродонецької РДА;
- З початком повномасштабного вторгнення в цю частину закликали вступати до Сил ТрО. Місцем дислокації було вказано місто Рубіжне Луганської області.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уточнює, що жінка з відео була з Бахмута Донецької області. Однак вона не могла перебувати в запасі частини в Луганській області і тепер викликатися туди.
Також у повістці вказана військово-облікова спеціальність 100915 - "стрілець", хоча жінка є медиком і саме як медика її "мобілізують", тож у неї має бути інша облікова спеціальність.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.
Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні, при цьому будуть намагатись зберегти боєздатність після майже двох років війни з Росією.
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