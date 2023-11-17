Будут искать уклонистов. В Херсонской области усилят мобилизацию

В Херсонской области украинские власти планируют усилить меры по мобилизации в Вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Национальная полиция получила поручение активизировать работу по розыску военнообязанных мужчин", - говорится в заявлении.

По его словам, на блокпостах будут проверять, не проигнорировали ли они полученную ранее повестку.

Мобилизация в Украине

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей проводится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных, которые проходили службу.

Мобилизованных, которые не проходили военной службы на первом этапе направляют для осуществления профессиональной подготовки в учебные центры. После завершения которой, они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Недавно всеобщую мобилизацию снова продлили до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.