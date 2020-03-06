Пенс заявив про нестачу в США тестів на коронавірус

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Влада США хочуть переконатися, що в американців є доступ до тестів на виявлення коронавірусу

У Сполучених Штатів немає достатньої кількості тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

Він відвідав у штаті Міннесота інноваційний центр компанії 3M Co, яка виробляє респіратори, які захищоють від коронавірусу.

"На сьогоднішній день у нас недостатньо тестів, щоб задовольнити очікуваний попит", - сказав Пенс.

"Оскільки все більше американців виявляють інтерес, ми хочемо переконатися, що у них є доступ до тестів на виявлення коронавірусу, і ми досягли значного прогресу в цьому за останні кілька днів", - додав він.

Віце-президент США також зазначив, що берегова охорона доставила тести на круїзний лайнер Grand Princess, який ізолювали біля узбережжя Каліфорнії через смерть одного з колишніх пасажирів.

Нагадаємо, Сенат США 5 березня схвалив законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.