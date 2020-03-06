ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенс заявив про нестачу в США тестів на коронавірус

Новини » В світі     06.03.2020 - 00:18
Пенс заявив про нестачу в США тестів на коронавірус
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Влада США хочуть переконатися, що в американців є доступ до тестів на виявлення коронавірусу

У Сполучених Штатів немає достатньої кількості тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

Він відвідав у штаті Міннесота інноваційний центр компанії 3M Co, яка виробляє респіратори, які захищоють від коронавірусу.

"На сьогоднішній день у нас недостатньо тестів, щоб задовольнити очікуваний попит", - сказав Пенс.

"Оскільки все більше американців виявляють інтерес, ми хочемо переконатися, що у них є доступ до тестів на виявлення коронавірусу, і ми досягли значного прогресу в цьому за останні кілька днів", - додав він.

Віце-президент США також зазначив, що берегова охорона доставила тести на круїзний лайнер Grand Princess, який ізолювали біля узбережжя Каліфорнії через смерть одного з колишніх пасажирів.

Нагадаємо, Сенат США 5 березня схвалив законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

У Британії зафіксовано першу смерть від коронавірусe Коронавірус у Чернівцях: заборонено масові заходи, школи закриють на карантин
Новини України Майк ПенсКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся