Рівень смертності від коронавіруса становить 3,4%, - ВООЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Тисячі випадків у світі ще можуть бути не зареєстровані

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 становить близько 3,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що ця цифра заснована на кількості смертельних випадків, зареєстрованих у всьому світі, відносно загальної кількості підтверджених випадків зараження.

"Ймовірно, будуть тисячі випадків захворювання коронавірусом, які не були зареєстровані", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали основні відмінності коронавіруса COVID-19 від звичайного грипу.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

РБК-Україна писало, що перший випадок смерті від нового коронавіруса COVID-19 зафіксований на території Іспанії. Пацієнт помер 13 лютого. Вірус був виявлений після ретроспективного дослідження.