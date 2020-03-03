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У Чилі заявили про перший випадок зараження коронавірусом

Новини » В світі     03.03.2020 - 22:29
У Чилі заявили про перший випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заразився 33-річний чоловік, який повернувся з Індонезії

Влада Чилі підтвердила перший випадок коронавірусу COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Republika.

Повідомляється, що вірусом заразився 33-річний чоловік, який повернувся з Індонезії.

"Ми повинні підтвердити, що у нас є перший випадок коронавірусу в країні", - заявив міністр охорони здоров'я Чилі.

Наразі, чилієць знаходиться у лікарні міста Талька приблизно в 350 км на південь від столиці Чилі Сантьяго, його стан медики оцінюють, як задовільний.

"Ми здійснили всі заходи, рекомендовані Організацією охорони здоров'я, а також всі заходи, які ми вважаємо необхідними. Ми готові боротися з цією епідемією", - заявив президент Чилі Себастьян Піньєра.

Це вже четвертий випадок коронавірусу в Південній Америці. Раніше інфекцію підтвердили в Аргентині, Бразилії та Мексиці.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом у світі захворіли понад 90 тис. людей в 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

Раніше РБК Україна повідомляло про основні відмінності коронавірусу COVID-19 від сезонного грипу.

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