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У Британії зафіксовано першу смерть від коронавірусe

Новини » В світі     05.03.2020 - 23:11
У Британії зафіксовано першу смерть від коронавірусe
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Літній пацієнт 4 березня був доставлений в лікарню і отримав позитивний результат на коронавірус

У Великобританії в місті Редінг графства Беркши в лікарні Royal Berkshire р від коронавірусу COVID-19 померла перша людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявили в лікарні, літній пацієнт мав інші захворювання, але 4 березня увечері він був доставлений в лікарню і отримав позитивний результат на коронавірус.

За словами головлікаря Англії, професора Кріс Уітті, померлий заразився вірусом в Британії, і його контакти з іншими людьми вже відслідковуються.

Наголошується, що у Великобританії у 116 осіб підтверджений коронавірус Covid-19.

Нагадаємо, Англія надала епідемії коронавіруса COVID-19 найвищий рівень небезпеки.

За прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом COVID-19 можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. За його словами, значна кількість випадків зараження вірусом Великобританія, можливо, побачить через шість тижнів.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавіруса COVID-19 представляє загрозу для кожної країни.

Водночас китайська влада заявила, що очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня, попри зростання нових випадків інфікування.

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