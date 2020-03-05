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Біля берегів США ізолювали через коронавірус ще один круїзний лайнер

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 10:44
Біля берегів США ізолювали через коронавірус ще один круїзний лайнер
Ілюстративне фото (wikimedia by SteKrueBe)

У двох колишніх пасажирів зафіксували коронавірус

Біля берегів Каліфорнії через коронавірус ізолювали круїзний лайнер Grand Princess. Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Grand Princess виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс у суботу.

Повідомляється, що у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

Зараз на борту знаходяться 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу і поширити недугу серед інших людей. Зараз близько 20 осіб на борту є симптоми грипу. На судно планують доставити не менше 200 тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантин через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу.

Члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали покидати судно ще 27 лютого. У ніч на 2 березня з Diamond Princess зійшли на берег останні 130 осіб.

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