Сенат США проголосував за виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Для прийняття законопроекту було необхідне схвалення 60 сенаторів, до справжнього моменту його підтримали понад 80 законодавців.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Очікується, що законодавча ініціатива до кінця поточного тижня надійде на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава Білого дому раніше запитував 2,5 млрд доларів на заходи з боротьби з поширенням захворювання. При цьому він заявляв, що не буде проти, якщо Конгрес вирішить виділити більше коштів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

Додамо, що у берегів Каліфорнії із-за коронавіруса ізолювали круїзний лайнер Grand Princess. Лайнер виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс у суботу, 7 березня.