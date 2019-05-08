Пенс: США продовжать тиснути для переходу до демократії у Венесуелі

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Штати продовжать здійснювати тиск для того, щоб забезпечити мирний перехід до демократії у Венесуелі. Про це Пенс написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що США продовжать здійснювати дипломатичний та економічний тиск.

"США продовжуватимуть здійснювати повний дипломатичний та економічний тиск для здійснення мирного переходу до демократії у Венесуелі. Всі варіанти залишаються на столі", - написав Пенс.

Раніше глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні виступила проти вирішення ситуації у Венесуелі військовим шляхом.

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав готуватися до військового вторгнення США на територію країни.

У той же час держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія має припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн