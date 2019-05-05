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Помпео заявив, що РФ повинна згорнути свою присутність у Венесуелі

Новини » Політика    05.05.2019 - 21:18
Помпео заявив, що РФ повинна згорнути свою присутність у Венесуелі
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Також Помпео підтвердив, що США не виключають можливості військового втручання

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що РФ повинна припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Під час інтерв'ю Помпео заявив, що Росія повинна "піти з Венесуели".

"Президент висловив це гранично чітко, сказавши, що росіяни повинні це зробити. Ми хочемо, щоб це зробили всі країни - серед них Іран. Всі країни, які втручаються у здійснення права народу Венесуели на відновлення демократії, повинні піти", - повідомив Помпео.

Крім цього, держсекретар США підтвердив, що Сполучені Штати розглядають можливість застосування повного спектру можливих заходів щодо Венесуели. Також він додав, що в разі погіршення ситуації в країні, може опинитися на розгляді і силове втручання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гуайдо визнав провал спроби державного перевороту у Венесуелі. За словами Гуайдо, причиною провалу спроби державного перевороту, яка була зроблена в минулий вівторок, стала недостатня підтримка з боку венесуельських військовослужбовців.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаМайк Помпео
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