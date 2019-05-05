Мадуро закликав готуватися до вторгнення США у Венесуелу

Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com / NicolasMaduro)

Мадуро закликав військових бути готовими до бойових дій

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав готуватися до військового вторгнення Сполучених Штатів Америки (США) на територію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За словами Мадуро, венесуельські військові повинні бути готовими до можливих бойових дій проти американської армії.

"Військові повинні бути готовими захищати країну зі зброєю в руках, якщо одного разу США вирішить зазіхнути на цю священну землю", - зазначив венесуельський президент.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує проведення військової операції за участі американських військових у Венесуелі для усунення Мадуро. За словами Трампа, він просто хоче допомогти венесуельцям.

Як писало РБК-Україна, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо визнав, що спроба усунення президента Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Причиною провалу спроби державного перевороту, за словами Гуайдо, стала недостатня підтримка з боку венесуельських військовослужбовців.

Додамо, у вівторок, 30 травня, у Венесуелі відбулася спроба державного перевороту. Частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".