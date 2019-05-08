Пенс: США продолжат давить для перехода к демократии в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты продолжат оказывать давление для того, чтобы обеспечить мирный переход к демократии в Венесуэле. Об этом Пенс написал в своем Twitter.

Он отметил, что США продолжат осуществлять дипломатическое и экономическое давление.

"США будут продолжать осуществлять полное дипломатическое и экономическое давление для мирного перехода к демократии в Венесуэле. Все варианты остаются на столе", - написал Пенс.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила против решения ситуации в Венесуэле военным путем.

РБК-Украина писало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению США на территорию страны.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран