Могеріні виступила проти військового втручання у Венесуелу

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Ситуація у Венесуелі потребує вирішення мирним шляхом

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні виступила проти вирішення ситуації у Венесуелі військовим шляхом. Про це вона заявила на засіданні міжнародної контактної групи в Коста-Ріці, передає El Universal.

Зокрема, вона заявила про необхідність знайти вихід із ситуації у Венесуелі мирним шляхом.

"Нещодавні події є результатом відчаю і відсутності політичного горизонту, який міг би покласти край нинішній кризі, та підтверджують нагальну необхідність мирного політичного процесу, що веде до демократичного врегулювання у Венесуелі", - зазначила Могерини.

Вона підкреслила, що міжнародне співтовариство може сприяти врегулюванню у Венесуелі без військового втручання.

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав готуватися до військового вторгнення США на територію країни.

У той же час держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія має припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн.