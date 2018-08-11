У Сенцова можуть відмовити внутрішні органи, - адвокат

Конкретних прогнозів щодо стану Сенцова поки немає

У політв'язня Олега Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи. Про це в ефірі радіо "Крим. Реалії" повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

За словами Дінзе, четверта криза у Сенцова, який голодує протягом трьох місяців, буде супроводжуватися відмовою внутрішніх органів. Він також зазначив, що протягом третьої кризи організм готується до відмови органів. Саме в такому стані на сьогодні перебуває Сенцов.

"Лікарі самі кажуть йому, що початок четвертої кризи залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона може статися завтра або через тиждень, або через місяць", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявило про відмову Сенцова від переведення до лікарні. До цього у українця в колонії в Лабитнангі проходив консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні.

Зазначимо, цього тижня з'явилося фото голодуючого Сенцова. За словами його адвоката, сьогодні режисер виглядає ще гірше, ніж на оприлюдненому фото.