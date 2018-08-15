Парламентарі країн Балтії закликали Євросоюз домогтися звільнення Сенцова

Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту

Депутати парламентів Естонії, Латвії і Литви направили лідерам Європейського Союзу звернення із закликом чинити тиск на російську владу, щоб домогтися негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це повідомляє портал ERR.

Як зазначає видання, звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

"Більше 90 днів тому Олег Сенцов оголосив голодування. Зараз його стан описується як катастрофічний. Влада заборонила йому вести листування, зустрічатися з незалежними спостерігачами та відмовила в адекватній медичній допомозі. Без якнайшвидшого втручання міжнародної громадськості може виникнути ситуація, аналогічна випадку Сергія Магнітського", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що комісія РФ з питань помилування не прийняла клопотання по Сенцову.

Раніше російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим у колонії і розповіла про його стан. Сам Сенцов назвав свій стан передкризовим.

Також раніше адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.