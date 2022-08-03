Пелосі з делегацією покинули Тайвань після скандального візиту

Загалом делегація США провела на острові менше доби, однак встигла викликати запеклу раекцію Китаю, який вважає дипломатичні візити як легітимацію руху за незалежність Тайваню.

Візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню й можливості дати зрозуміти іншим країнам світу, що вони також можуть продемонструвати підтримку тайванської демократії.

Тим часом Тайвань почав готуватися до нових економічних і військових заходів у відповідь з боку Пекіна. Китай готується провести військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

"Китай налаштувався на подальші кроки, і ми очікуємо, що вони продовжать реагувати у довгостроковій перспективі", - заявив прессекретар Білого дому Джон Кірбі.