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Пелоси с делегацией покинули Тайвань после скандального визита

Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Самолет со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и пятью другими законодателями-демократами покинул Тайвань.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Всего делегация США провела на острове менее суток, однако успела вызвать ожесточенную рацию Китая, который считает дипломатические визиты как легитимацию движения за независимость Тайваня.

Визит стал испытанием дипломатической устойчивости Тайваня и возможности дать понять другим странам мира, что они также могут продемонстрировать поддержку тайваньской демократии.

Тем временем Тайвань начал готовиться к новым экономическим и военным ответным мерам со стороны Пекина. Китай готовится провести военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

"Китай настроился на дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

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