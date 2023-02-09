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Китайский аэростат содержал средства для сбора сигналов связи, - NYT

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Четверг 09 февраля 2023 23:14
Китайский аэростат содержал средства для сбора сигналов связи, - NYT Фото: Китайский аэростат содержал средства для сбора сигналов связи (скриншот euronews.com)
Автор: Валерия Полищук

Китайский шар-разведчик, сбитый американскими военными над Атлантическим океаном, был способен собирать некоторые виды электронных сообщений. Он являлся частью флота аэростатов наблюдения, управляемых китайскими военными, которые пролетели над более чем 40 странами на пяти континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Пока аэростат находился в воздухе, американские самолеты наблюдения U-2 сделали его снимки, чтобы определить его возможности. Его оборудование предназначалось для разведывательного наблюдения и не соответствовало оборудованию, установленному на борту метеорологических шаров".

У шара-разведчика было несколько антенн в массиве, который был способен собирать и гео-локализировать сообщения. Солнечные панели на аппарате были достаточно большими, чтобы вырабатывать энергию для работы нескольких активных датчиков для сбора разведывательной информации.

Правительство США уверено, что компания, изготовившая шар, имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией, китайскими военными.

"Соединенные Штаты также рассмотрят возможность принятия мер противсвязанных с НОАК организаций, которые поддержали вторжение воздушного шара в воздушное пространство США", - заявил в Госдепартаменте, ссылаясь на КНР.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали пулей-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

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