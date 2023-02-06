Пекин признал, что воздушный шар над Латинской Америкой также принадлежит Китаю

Воздушный шар, замеченный в небе над Латинской Америкой, также принадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель МИД КНР подтвердил эту информацию в комментарии изданию. Таким образом, Пекин впервые признал, что воздушный шар, замеченный над двумя латиноамериканскими странами, принадлежит Китаю.

По словам представителя министерства иностранных дел КНР, аэростат " серьезно отклонился" от запланированного курса и вошел в небо над Латинской Америкой и Карибским морем "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченных возможностей управления аппаратом.

Это второй китайский воздушный шар, который, как утверждает Пекин, сбился с курса из-за погодных условий после того, как в субботу американские военные сбили предполагаемый китайский воздушный шар-шпион, который несколько дней летел над континентальной частью США.

"Китай - ответственная страна. Мы всегда строго соблюдали международное право. Мы проинформировали все соответствующие стороны и должным образом урегулировали ситуацию, которая не представляла угрозы ни для одной страны", - сказал Мао, добавив, что все стороны "выразили свое понимание".

В Колумбии и Коста-Рике подтвердили, что на прошлой неделе в их воздушном пространстве отслеживался белый аэростат наблюдения, похожий на тот, который был замечен над США.