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У Гонконзі поліція почала розгін протестувальників

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 20:30
У Гонконзі поліція почала розгін протестувальників
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Правоохоронці розпилили сльозогінний газ

Правоохоронці почали розганяти учасників акцій протестів біля будівлі законодавчої ради Гонконгу. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.

На відеокадрах видно, що перед будівлею парламенту вишикувалися сотні поліцейських у спеціальній екіпіровці з щитами в руках. На вулиці знаходяться десятки поліцейських машин з включеними сиренами. Протестувальники почали виходити з будівлі.

Раніше РБК-Україна писало, що учасники протесту проти прийняття закону про екстрадицію в Гонконзі прорвалися в будівлю місцевого парламенту. Повідомлялося, що сьогодні 100 демонстрантів прорвалися в парламент близько 21:00 за місцевим часом (16:00 за київським) і спробували відкрити запасні виходи. Поліцейські, які перебували у бічних виходів, відступили.

Демонстранти увірвалися до парламенту з гаслом "Відкличте закон про екстрадицію". Тисячі інших протестувальників зайняли територію перед будівлею та передають до його дверей парасольки та металеві прути. Також вони розбили скляні двері в парламентській бібліотеці, почали трощити портрети президентів і розпорошили чорну фарбу з балончика на герб Гонконгу. Однак більшість з них стовпилися на першому поверсі.

Як відомо, в Гонконзі 16 червня кілька тисяч чоловік вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам з-за скандального законопроекту про екстрадицію.

Протестувальники в Гонконзі прорвалися в будівлю парламенту У Гонконзі протестувальники намагаються прорватися до парламенту
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