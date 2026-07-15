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"Адские санкции" сенатора Грэма обвалили рынок акций в РФ еще до их введения

17:24 15.07.2026 Ср
2 мин
Разговоров о новых санкциях хватило, чтобы крупнейшие компании РФ потеряли миллиарды
aimg Мария Науменко
"Адские санкции" сенатора Грэма обвалили рынок акций в РФ еще до их введения Фото: здание Московской биржи (Getty Images)
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Фондовый рынок РФ резко просел после новостей о новом санкционном законопроекте США. Его еще не приняли, но инвесторы уже начали массово продавать акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В ходе торгов 15 июля индекс Московской биржи опустился до 2109,58 пункта . Это самый низкий показатель с 19 декабря 2022 года .

Несмотря на то, что мировые цены на нефть выросли до месячного максимума, российский рынок продолжил падение. Индекс терял почти 3% , а его снижение с начала года достигло 23%.

По состоянию на 15:49 мск акции "Газпрома" подешевели на 2% , а ранее во время торгов обновили минимум с 2008 года после сообщений о том, что Китай приостановил переговоры по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Падение задело и другие крупнейшие компании. Акции "Сбербанка" потеряли 1,5% , ВТБ - 3,8% , "Роснефти" - 2,9% , "Аэрофлота" - 2,6% , "Северстали" - 4% . Больше всего просели ценные бумаги VK – почти на 7% после того, как государственный мессенджер Max попал под санкции.

Как отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, ключевой причиной распродажи стали сообщения о новом американском законопроекте по санкциям против России.

Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэм, предусматривает 100-процентные пошлины для Индии и Китая, если они продолжат покупать российскую нефть.

Кроме того, документ предусматривает возможные ограничения в отношении Центрального банка РФ, крупнейших российских банков, в частности "Сбербанка", ВТБ и "Газпромбанка", а также "теневого флота", нефтяных перевозок и проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

"Адские санкции" Грэма

Напомним, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект о жестких санкциях против России получил новый импульс, а в Белом доме подтвердили готовность поддержать документ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "достаточно высокой" вероятность принятия законопроекта.

Обновленный законопроект после его принятия обяжет президента США ввести санкции и пошлины до 100% против стран и компаний, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить ограничения.

По словам уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, документ объединяет индивидуальные и секторальные санкции, которые должны ударить по финансовому и энергетическому секторам России, а также перекрыть пути обхода уже действующих ограничений.

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