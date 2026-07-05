Варшава рассекретит пожертвования Украине и расследует утечку гостайны

Варшава рассекретит перечень военной помощи, переданной Украине в 2022-2026 годах. Одновременно польская контрразведка будет расследовать, кто пытался раскрыть государственную тайну в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в соцсети X.

По словам главы польского Минобороны, решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском - "сохраняя подотчетность перед общественностью и в соответствии с законом".

"Я приказал рассекретить все пожертвования Украины между 2022 и 2026 годами", – заявил Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что процесс передачи военного оборудования Киеву начало правительство партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с тогдашним руководителем Минобороны Мариушем Блащаком. О каждом пожертвовании информируют действующего президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду.

Отдельно Косиняк-Камыш сообщил, что поручил Службе военной контрразведки (SKW) выяснить, кто намеренно пытался раскрыть государственную тайну.

"Мы действуем в зоне боевых действий вблизи нашей границы, и каждое действие против польских национальных интересов ставит под угрозу безопасность польских женщин и мужчин", – отметил глава Минобороны.

Министр отдельно обратился к своему предшественнику Мариушу Блащаку со словами "вы уже сделали это однажды". Косиняк-Камыш пообещал, что к ответственности привлекут всех причастных – независимо от неприкосновенности.