Украина договорилась с МВФ по налогу для ФЛП, - Свириденко
МВФ не будет требовать введения НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2027 году. Стороны договорились сосредоточиться на альтернативных мерах для наполнения бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Результаты консультаций в Вашингтоне
Во время Весеннего собрания в Вашингтоне украинская правительственная делегация провела многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.
По словам Свириденко, представители Фонда с пониманием отнеслись к позиции Украины относительно нецелесообразности налогообложения НДС для малого бизнеса.
"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП - как для общества, так и для парламента. Мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", - подчеркнула глава правительства.
Поиск альтернатив
Вместо налоговых изменений для ФЛП, Кабинет министров вместе с международными партнерами будет прорабатывать другие варианты обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.
Свириденко добавила, что президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал представителям МВФ неконструктивность этой инициативы.
"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета", - отметила премьер.
Финансовая помощь и госдолг
Напомним, недавно Юлия Свириденко раскрыла детали визита в США, где получила заверения в поддержке со стороны американских чиновников, в частности министра финансов Скотта Бессента.
Ранее министр финансов Сергей Марченко назвал сроки получения очередного транша от МВФ. По его словам, только в 2026 году Украине необходимо привлечь около 52 млрд долларов внешней помощи для покрытия бюджетного дефицита.
Также Украина договорилась с Группой официальных кредиторов о паузе в выплате государственного долга. Отсрочка платежей позволит правительству перенаправить высвободившиеся средства на приоритетные нужды обороны и социальной сферы.