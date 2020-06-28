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В Україні з зони паводків евакуювали 1656 людей

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 09:41
В Україні з зони паводків евакуювали 1656 людей
Фото: наслідки паводків (dsns.gov.ua)

За вчора було евакуйовано 62 людини

На заході України продовжують ліквідовувати наслідки дощового паводку. В результаті було евакуйовано 1656 людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За вчора було евакуйовано 62 особи, відкачано 47 тисяч 569 м. куб. води, доставлено для населення 450 кг продуктів харчування та 8700 л питної води.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тисяча 47 чоловік та 595 одиниць техніки, з них від ДСНС 216 чоловік особового складу та 339 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери).

Нагадаємо, Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.

Також повідомлялося, що на боротьбу з повенями на заході уряд виділив 700 мільйонів гривень.

Крім того, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України паводок
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