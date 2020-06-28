Синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях

Фото: паводки у західних областях (molbuk.ua)

Очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м

Сьогодні на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води. У зв'язку з чим можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Також сьогодні та завтра внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м.

Разом з тим, можливі затоплення у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.

Сьогодні також очікуються підйоми рівнів води в нижній течії Боржави - в\п с. Верхні Ремети на 1,2 - 1,7 м над рівнем, без негативних наслідків.

Нагадаємо, минулого тижня західну Україну накрили сильні дощі, в результаті яких утворились паводки. У річках піднявся рівень води на декілька метрів, який залив будинки та вулиці у містах та селах. Деякі міста залишились без газу.

У зв'язку з чим допомогу в ліквідації паводків у західних областях України надали Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Молдова.

Раніше повідомлялось, що Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна