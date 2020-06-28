В Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів, - Шмигаль

#ПМ_тиждень #PM_weekly Цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Саме туди в середу ми терміново вилетіли для координування дій органів влади. На власні очі побачив жахливі наслідки повеней і як героїчно рятувальники допомагають людям. Дякую їм за роботу. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах — врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні. Цього тижня Україна чи не щодня ставила антирекорди за кількістю захворілих на коронавірус, і зрештою ця цифра перевершила тисячу випадків за добу. Водночас зростає завантаженість ліжок у лікарнях, тож ми розпочали розгортати лікарні другої хвилі для приймання захворілих. Медики та епідеміологи називають одну причину: люди перестали дотримуватися обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. Тому з 22 червня ми запровадили жорсткіший контроль за дотриманням карантинних правил. Адже єдиний шлях сьогодні — разом додержуватися трьох простих умов: масковий режим, дезінфекція та соціальна дистанція. Шановні українці, прошу вас поставитися до цього свідомо та відповідально. Нам вдалося організувати безпечне проведення ЗНО за графіком. Перший день продемонстрував, що тестування відбувається із дотриманням всіх заходів безпеки. Водночас, 30 учасників не допустили до іспиту через виявлені в них ознаки ГРВІ. Будемо працювати над тим, щоб вони змогли пройти ЗНО під час додаткової сесії, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня. У додаткову сесію зможуть пройти тестування й діти з тих населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха в західних областях. Для цього їм потрібно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти. «Енергоатом» успішно вийшов на ринок двосторонніх договорів та продав 1,325 млн МВт-год базового навантаження. Це означає, що українські промисловці отримають доступну електроенергію, а державне підприємство «Енергоатом» покращить свій фінансовий стан. Все це частина Урядового антикризового плану. Дані Держстату за травень показали зростання промисловості, що дає обережну надію на початок відновлення галузі після тривалого падіння. У травні промисловість показала зростання майже на 3% як порівняти з попереднім місяцем. Водночас річне падіння сповільнилося до 11,7%. У порівнянні з квітнем, у травні виросла добувна й переробна промисловість.