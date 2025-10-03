В Павлограде прозвучали взрывы на фоне угрозы баллистики

В Павлограде в пятницу, 3 октября, вечером прозвучали взрывы. Это произошло во время тревоги из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и " Суспільне Дніпро ".

Официальной информации о взрывах в Павлограде пока нет.

Затем военные отметили, что фиксируют ракету, которая летит в сторону Павлограда.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистических ракетах с востока.

Удары по Донецкой области

Напомним, сегодня, 3 октября, во время угрозы баллистики российские оккупанты атаковали Донецкую область.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, целью оккупантов стал объект энергетической инфраструктуры.

После взрывов в Константиновке и Дружковке полностью пропал свет. При этом Краматорск был обесточен частично.

Филашкин отметил, что украинские энергетики начнут ремонт, когда это позволит ситуация с безопасностью.

К слову на этой неделе россияне также нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Из-за этого более 300 тысяч человек в Черниговской области остались без электроснабжения.