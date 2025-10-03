ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Павлограді пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Павлоград, П'ятниця 03 жовтня 2025 22:22
UA EN RU
У Павлограді пролунали вибухи на тлі загрози балістики Ілюстративне фото: у Павлограді місцеві мешканці почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Павлограді в п'ятницю, 3 жовтня, ввечері пролунали вибухи. Це сталося під час тривоги через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Дніпро".

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичних ракет зі сходу.

Потім військові зазначили, що фіксують ракету, яка летить у бік Павлограда.

Офіційної інформації про вибухи в Павлограді поки що немає.

Удари по Донецькій області

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, під час загрози балістики російські окупанти атакували Донецьку область.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ціллю окупантів став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Після вибухів у Костянтинівці та Дружківці повністю зникло світло. При цьому Краматорськ був знеструмлений частково.

Філашкін зазначив, що українські енергетики розпочнуть ремонт, коли це дозволить безпекова ситуація.

До речі, цього тижня росіяни також завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Через це понад 300 тисяч людей в Чернігівській області залишилися без електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Павлоград Дніпропетровська область Повітряні сили України Війна в Україні Ракетний удар Вибухи
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим