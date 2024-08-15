Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
В ночь с 14 на 15 августа 2024 года российские войска совершили авиационный удар по территории Украины.
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Из воздушного пространства Курской области было выпущено три управляемые авиационные ракеты Х-59. Также из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск было запущено 29 ударных "Шахедов".
В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины смогли эффективно отразить атаку. Расчетами мобильных огневых групп, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил были сбиты все 29 вражеских беспилотников.
Атаки происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Ночная атака
В первые минуты 15 августа в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Кроме того, сообщалось об атаке ударных беспилотников на Украину.
В Черкасской области зафиксирован звук взрыва. Также о взрывах сообщалось и в Полтавской области.
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