В Павлограде был слышен взрыв во время угрозы баллистики
В субботу вечером, 1 ноября, в Павлограде Днепропетровской области был слышен взрыв. Это произошло во время угрозы применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 17:06.
Примерно за час до этого военные предупредили, что существует угроза применения баллистики с востока. Позже была информация, что на востоке Днепропетровской области зафиксирован дрон, который двигался в направлении Павлограда.
Однако, перед самым взрывом ряд мониторинговых каналов начали повторно писать об угрозе баллистики. Кроме того, Воздушные силы чуть позже предупредили о скоростной цели, призвав жителей Днепра быть в укрытиях.
Где объявили тревогу
По состоянию на 17:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне довольно часто обстреливают Павлоград, применяя для ударов ракеты и ударные дроны.
Например, так произошло 20 октября. Тогда в результате массированной атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар. Кроме того, из-за обстрелов пострадали 16 человек, 15 из которых госпитализировали.
Также мы писали, что дроны атаковали Павлоград дронами в ночь на 19 сентября. В результате этого в городе было несколько пожаров.