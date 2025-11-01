В Павлограде был слышен взрыв во время угрозы баллистики

В субботу вечером, 1 ноября, в Павлограде Днепропетровской области был слышен взрыв. Это произошло во время угрозы применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 17:06.

Примерно за час до этого военные предупредили, что существует угроза применения баллистики с востока. Позже была информация, что на востоке Днепропетровской области зафиксирован дрон, который двигался в направлении Павлограда.

Однако, перед самым взрывом ряд мониторинговых каналов начали повторно писать об угрозе баллистики. Кроме того, Воздушные силы чуть позже предупредили о скоростной цели, призвав жителей Днепра быть в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.