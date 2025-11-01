У Павлограді було чути вибух під час загрози балістики
У суботу ввечері, 1 листопада, у Павлограді Дніпропетровської області було чути вибух. Це сталося під час загрози застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 17:06.
Приблизно за годину до цього військові попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Пізніше була інформація, що на сході Дніпропетровської області зафіксовано дрон, як який рухався в напрямку Павлограда.
Однак, перед самим вибухом низка моніторингових каналів почали повторно писати про загрозу балістику. Окрім того, Повітряні сили трохи пізніше попередили про швидкісну ціль, закликавши мешканців Дніпра бути в укриттях.
Де оголосили тривогу
Станом на 17:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни досить часто обстрілюють Павлоград, застосовуючи для ударів ракети і ударні дрони.
Наприклад, так сталося 20 жовтня. Тоді в результаті масованої атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Крім того, через обстріли постраждали 16 осіб, 15 з яких госпіталізували.
Також ми писали, що дрони атакували Павлоград дронами в ніч на 19 вересня. В результаті цього в місті було кілька пожеж.