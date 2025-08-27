ua en ru
Павел Скоропадский: амбиции последнего гетмана и его неосуществленный "украинский проект"

Среда 27 августа 2025 10:31
Павел Скоропадский: амбиции последнего гетмана и его неосуществленный "украинский проект" Почему провалился проект гетмана Скоропадского в 1918 году (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Павел Скоропадский - последний гетман Украины, который вошел в историю как человек, пытавшийся построить сильное и современное государство в крайне неблагоприятных условиях. Его гетманат длился всего восемь месяцев в 1918 году, но оставил значительный след в истории украинской государственности.

Каким был "украинский проект" Скоропадского, какие реформы он начал и почему его политика вызвала споры, рассказывает РБК-Украина.

Кто такой Павел Скоропадский

Родился в 1873 году в зажиточной казацко-старшинской семье, имевшей давние традиции службы. Получил военное образование, служил в гвардии Российской империи, участвовал в русско-японской и Первой мировой войне. До 1917 года Скоропадский имел чин генерал-лейтенанта.

Осенью 1917-го он возглавил 1-й Украинский корпус в составе бывшей царской армии, но уже тогда начал формировать собственное видение украинского государства - с крепкой властью, дисциплиной и ориентацией на западные образцы управления.

Приход к власти

29 апреля 1918 года в Киеве произошел государственный переворот: при поддержке немецких войск Скоропадский провозгласил себя Гетманом всей Украины. Этим был положен конец эпохе Центральной Рады, которая потеряла контроль над государственным аппаратом и армией.

Скоропадский заявил, что его цель - навести порядок и создать стабильное государство. Однако его власть изначально зависела от оккупационного немецкого командования, что и стало одним из главных факторов будущего поражения.

"Украинский проект" гетмана

Скоропадский видел Украину как государство с сильной исполнительной властью, опорой на зажиточные слои общества и модернизированной экономикой. Его реформы касались ключевых сфер:

  • Администрация и армия. Восстановление чиновничьего аппарата, попытки создать регулярную армию. В то же время он полагался не столько на массовую крестьянскую мобилизацию, сколько на офицеров-кадровиков.

  • Экономика. Попытка оживить промышленность, восстановить железнодорожное сообщение, привлекать иностранные инвестиции. Он ориентировался на частную собственность и интересы крупных землевладельцев, что вызвало недовольство крестьян.

  • Аграрная политика. Отмена радикальной земельной реформы Центральной Рады. Земля оставалась в собственности помещиков, что фактически отвернуло от него значительную часть крестьянства.

  • Образование и культура. Именно Скоропадский положил начало созданию ряда украинских университетов и научных учреждений. В Киеве открылся Украинский государственный университет, в Каменце-Подольском - еще один. Создана Украинская академия наук, которую возглавил Владимир Вернадский. Также действовали новые школы, гимназии, издательства, культурные общества.

  • Внешняя политика. Гетманат установил дипломатические отношения с более чем 10 государствами, среди которых Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция, Швейцария, Дания. Шли переговоры с США и Великобританией.

Павел Скоропадский: амбиции последнего гетмана и его неосуществленный &quot;украинский проект&quot;

Гетман Павел Скоропадский (фото: Википедия)

Почему Скоропадский проиграл

Несмотря на амбициозные шаги, его власть продержалась лишь до декабря 1918 года. Причин было несколько:

  • зависимость от немцев, чье поражение в Первой мировой войне лишило Скоропадского главной опоры

  • конфликт с крестьянством из-за аграрной политики

  • отчуждение от национально-демократических сил, которые воспринимали гетманат как консервативный и пророссийский проект

  • подъем антигетманского восстания, организованного Директорией во главе с Симоном Петлюрой и Владимиром Винниченко

Негативно влияли на внутреннюю ситуацию в Украинском государстве и российские шовинистические организации, которые тогда оказались в Украине (Союз возрождения России, Национальный центр, Союз государственного объединения России и т. п.).

По словам Дмитрия Дорошенко, они "вместо благодарности краю, который спас их от расстрела или голодной смерти, пылали злобой против Украины и делали столицу гнездом всяких интриг, конспираций, заговоров, которые были направлены против молодого Украинского государства".

И все эти организации единым фронтом выступали против украинства, осуждали "сепаратизм" Скоропадского и вообще воспринимали Украину как государство-сюрприз, явление временное и нежизнеспособное.

14 декабря 1918 года Скоропадский отрекся от власти и выехал в Германию, где провел остаток жизни в эмиграции.

Интересные факты

  • Скоропадский мечтал превратить Киев в "новую столицу Восточной Европы", с университетами и академиями европейского уровня.

  • Несмотря на репутацию "прогерманского гетмана", он пытался строить украинское государство с собственной культурной идентичностью.

  • В эмиграции Скоропадский поддерживал контакты с украинскими кругами, писал воспоминания и пытался влиять на политические процессы, но к власти больше не вернулся.

Наследие Скоропадского

Хотя гетманат Скоропадского потерпел поражение, его реформы в сфере образования и науки стали фундаментом для дальнейшего развития. Украинская академия наук, основанная именно тогда, продолжила существование и после падения гетманата.

Павел Скоропадский имел масштабное видение территории Украинского Государства. Он не ограничивался бывшими украинскими губерниями Российской империи, а стремился объединить все земли, где украинцы составляли большинство населения.

Особое место в его планах занимал Крым, который гетман считал неотъемлемой и жизненно необходимой частью Украины.

Амбиции Скоропадского простирались и дальше - его правительство вело активные переговоры с Кубанью. Этот регион рассматривался как исторически и этнически родственная украинская территория.

В 1918 году в Киев прибыла кубанская делегация во главе с одним из ведущих деятелей Кубанской Народной Республики Николаем Рябоволом. Обсуждалась идея федеративного объединения с Украинским Государством.

Впрочем, реализовать этот замысел так и не удалось - прежде всего из-за сопротивления белогвардейских сил под руководством генерала Антона Деникина, которые видели Кубань частью будущей "единой и неделимой России".

Скоропадский остался противоречивой фигурой, поскольку для одних он был консерватором, который не понял крестьян, для других - государственником, пытавшимся модернизировать Украину и вписать ее в европейский контекст.

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, МСМБ, Википедия.

