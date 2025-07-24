Анна Ярославна - дочь Ярослава Мудрого, которую почитают во Франции, но не знали в Украине

Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого и королева Франции, веками оставалась героиней европейской истории, тогда как в Украине ее имя почти не упоминали. Мало кто знает, почему так случилось, что легенда Франции была забыта на родине, и почему важно, чтобы сегодня ее фигура снова набирала вес в национальной памяти.

Кто такая Анна Ярославна и почему она важна для Украины, рассказывает РБК-Украина .

Кто такая Анна Ярославна

Анна Ярославна, также известная как Анна Киевская, родилась примерно в 1024 году и была дочерью Ярослава Мудрого - одного из самых могущественных правителей Киевской Руси.

В 1051 году она вышла замуж за французского короля Генриха I и стала королевой Франции.

Образованная, многоязычная, глубоко набожная и умная, она не только адаптировалась к чужой культуре, но и оставила глубокий след в европейской истории.

Жена короля и влиятельная личность в политике

Во Франции имя Анны упоминается в хрониках, церковных документах и королевских архивах.

Она не просто была женой монарха, а активно участвовала в государственной жизни, подписывала документы кириллицей, воспитывала сына - будущего короля Филиппа I - и даже после смерти мужа сохранила влияние в политической жизни.

Ее образ - это образец мудрой и достойной королевы. В городе Санлис, где она провела часть жизни, ее до сих пор чтят: там установлен памятник, проводятся мемориальные мероприятия, а ее именем названа улица.

Забытая на Родине: почему Украина не знала свою королеву

Между тем в Украине имя Анны Ярославны долгое время было почти забыто. Историческая разорванность между Киевской Русью и ее преемниками, века доминирования польской, российской, а позже и советской историографии привели к потере внимания к этой фигуре.

В имперский нарратив ее история не вписывалась: как дочь киевского князя, интегрировавшаяся в европейский мир, она нарушала концепцию "русского мира". А в советское время ее образ вообще был невыгодным - слишком уж явно он свидетельствовал о христианских, а главное - европейских корнях Киева.

Ситуация начала меняться лишь в 2000-х годах, когда украинские историки, дипломаты и диаспора начали возвращать Анну в национальную память. В 2005 году президент

Франции Жак Ширак публично признал ее "французской королевой из Киева", что вызвало резонанс в обеих странах. В 2018 году в Санлисе состоялось украинско-французское чествование ее памяти с участием представителей обоих государств. Появились книги, документальные фильмы, выставки, художественные проекты.

Сегодня Анна Ярославна постепенно становится символом исторического достоинства Украины и доказательством нашей глубокой европейской интеграции еще в 11 веке.

Ярослав Мудрый - тесть Европы и отец исторических союзов

Не менее впечатляющим является и отец Анны - Ярослав Мудрый. Его не зря называют "тестем Европы": он женил своих дочерей на представителях самых влиятельных династий тогдашней Европы.

Кроме Анны во Франции, его другие дочери стали королевами Норвегии, Венгрии, Польши. Такая брачная дипломатия сделала Киев центром политического притяжения в средневековой Европе.

И именно благодаря этим династическим связям Киевская Русь представала на уровне с европейскими монархиями, а не как окраина или провинция.