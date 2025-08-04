ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Профессор из Украины учил Европу еще до открытия Америки: кто такой Юрий Дрогобыч

Понедельник 04 августа 2025 08:10
UA EN RU
Профессор из Украины учил Европу еще до открытия Америки: кто такой Юрий Дрогобыч Кто такой Юрий Дрогобыч и почему мы так мало о нем знаем (фото: drohobych.rada.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Задолго до того, как Колумб отправился к берегам Нового Света, украинский интеллектуал Юрий Дрогобыч уже читал лекции в Болонском университете - одном из самых престижных в Европе.

Кто он был, чем прославился и почему о нем до сих пор мало говорят, рассказывает РБК-Украина.

Медик, философ и астроном

Юрий Дрогобыч (1450-1494), известный также как Георгий из Дрогобыча или Юрий Котермак, - украинский астроном, медик, философ и первый ученый из Украины, получивший признание в Западной Европе.

Он родился в городе Дрогобыч (современная Львовская область), а образование получал сначала в Краковском университете, а затем - в Болонье, Италия.

Украинец среди европейской элиты

В Болонском университете он стал не только студентом, но и преподавателем - читал лекции по философии и астрономии. Это произошло в 1478 году - за 14 лет до путешествия Христофора Колумба в Америку.

Факт преподавания украинцем в старейшем университете Европы является историческим свидетельством высокого уровня образования и науки на украинских землях еще в 15 веке.

Юрий Дрогобыч обладал титулом доктора медицины и философии. Он был ректором Болонского университета (что вообще крайне редко случалось с выходцами из других стран) и оставил после себя важный научный труд: трактат "Прогностическая оценка текущего 1483 года". В нем он соединил астрономические знания с социальными наблюдениями, прогнозируя политические и природные события.

Возвращение на родину

В 1480-х годах Дрогобыч вернулся в Краков, где стал профессором и даже возглавлял кафедру астрономии. Среди самых известных его учеников - Николай Коперник.

Сегодня Юрий Дрогобыч - символ украинского научного прогресса и интеграции в европейское интеллектуальное пространство. Его имя носят улицы, школы и даже Дрогобычский государственный педагогический университет.

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Институт истории Украины НАН Украины, Википедия, Энциклопедия истории Украины, Сайт Дрогобычского педагогического университета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрогобич История Украины История из жизни
Новости
Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки
Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому