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Украинский Робин Гуд Олекса Довбуш: кем он был на самом деле - героем или разбойником?

Воскресенье 03 августа 2025 08:37
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Украинский Робин Гуд Олекса Довбуш: кем он был на самом деле - героем или разбойником? Кем был на самом деле Олекса Довбуш (фото: old.libr.dp.ua)
Автор: Анна Шиканова

Олекса Довбуш - легендарный предводитель повстанцев, которого в народе называют украинским Робином Гудом. Он стал символом борьбы за справедливость, хотя его реальная биография полна противоречий.

Кем же был Довбуш на самом деле - мстителем, разбойником или героем, созданным народным воображением, рассказывает РБК-Украина.

Олекса Довбуш - герой, ставший символом сопротивления в Карпатах. Его называют украинским Робином Гудом - предводителем опрышков, который грабил господ и помогал бедным. Но где заканчивается правда и начинается легенда?

Кто такие опрышки?

Опрышки - народные мстители, действовавшие в Карпатах в 16-19 веках. Это были вооруженные отряды, которые выступали против социального неравенства, феодального гнета, иногда против польской или венгерской власти.

Довбуш в документах

Олекса Довбуш родился в 1700 году в селе Печенежин (теперь Ивано-Франковская область). Исторические источники упоминают о его деятельности в 1738-1745 годах.

Он действительно возглавлял отряд, который нападал на шляхту, магнатов, имения. Однако сведений о его личности - немного.

Миф или реальность?

Народ создал вокруг Довбуша легенды. Ему приписывают сверхъестественную силу, волшебные предметы, способность исчезать с поля боя. В фольклоре он добрый мститель, в барских архивах - опасный бандит. Где именно истина неизвестно.

Смерть героя

Погиб Довбуш в 1745 году от пули мужа любимой женщины - Стефана Дзвинчука. Властям наконец удалось ликвидировать самого известного разбойника. Но это не остановило легенду.

В культуре

Олекса Довбуш стал символом свободы и борьбы. Его образ присутствует в песнях, легендах, кино, литературе. Ему посвящены балет, фильм, памятники - в частности в Ивано-Франковске и на скале Довбуша возле Яремча.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья, Энциклопедия истории Украины, Институт истории Украины НАН Украины.

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