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Оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної на чолі з митрополитом

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 10:27
Оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної на чолі з митрополитом

Вселенський патріархат відновить Київську митрополію

Проектом статуту Автокефальної української церкви, який був затверджений синодом Вселенського патріархату, передбачено, що очолить церкву митрополит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство церковних новин Romfea.gr.

Агентство публікує сторінку проекту статуту церкви, зазначаючи, що для України буде обрана модель Критської церкви, де також предстоятелем є митрополит.

У проекті статуту прямо сказано, що Київ отримає мирру тільки Вселенського патріархату, який також повинен остаточно схвалити дії українських священиків.

Оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної на чолі з митрополитом

www.romfea.gr

Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада був підготовлений проект статуту Української церкви

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 5 грудня повідомив, що об'єднавчий собор архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

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