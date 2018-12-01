Порошенко назвав автокефалію і томос питаннями нацбезпеки

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, це не стільки церковне питання, скільки питання нашої державності

Запитання автокефалії української православної церкви і томос стосуються не стільки церкви, як державності, незалежності та національної безпеки України. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час звернення з нагоди 27-ї річниці референдуму за незалежність України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

За словами Порошенка, це стосується і питань автокефалії української православної церкви та отримання томосу.

"Хочу пояснити, що це не стільки церковне питання, скільки питання нашої державності, нашої незалежності, нашої національної безпеки. В останні дні в соціальних мережах гуляє красномовне фото: єпископ Російської православної церкви освячує ракетний комплекс в окупованому Криму. Патріарх Кирило на кожній літургії молиться за російське воїнство - те саме, яке вбиває українців. РПЦ - невід'ємна частина політичної системи РФ. Кремль не приховує, що розглядає її як один з головних інструментів для впливу на Україну", - зазначив глава держави.

За його словами, через церкву Росія впливала на події в Україні, саме тому Україна почала переговори з Вселенським патріархом.

"Вузол розплутували складно, але є результат. Його Всесвятість і Синод підтвердили незаконність анексію Київської митрополії Москвою, здійснену ще в сімнадцятому столітті. Вони, як і ми, не визнають ніяких претензій РПЦ Україні. У нас буде своя незалежна ні від кого церкву, яка буде визнана світовим православ'ям. Рішення про надання автокефалії православної церкви України - прийнято. Томос, грамота, яка це підтверджує, - написана. Об'єднавчий собор - призначений, і він вибере предстоятеля, який поїде в Стамбул і отримає томос з рук Його Всесвятості Варфоломія", - підкреслив глава держави.

РБК-Україна раніше писало, що процес створення помісної православної церкви в Україні триває. На засіданні синоду Константинопольського (Вселенського) патріархату у Стамбулі 27-29 листопада "українське питання" розглядалося, але дату проведення об'єднавчого Собору, на якому і буде створена нова церква, поки не назвали. Після синоду президент Петро Порошенко оголосив, що рішення про створення автокефальної церкви прийнято, а текст томоса - грамоти про автокефалію - вже затверджено.

Нагадаємо, точна дата Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору ще не відома, проте президент Петро Порошенко переконаний, що він відбудеться в першій половині-середині грудня.