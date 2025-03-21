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Павел допустил отправку чешских солдат в Украину

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы чешского государства, "коалиция желающих" - это группа стран, которая готова работать, а не "только говорить". В частности, вчера в Лондоне прошла встреча на уровне главнокомандующих. Они обсуждали модальность потенциального военного присутствия в Украине. 

"Чехия готова быть частью этих переговоров. Если будет финальное решение о создании таких сил, я верю, что Чехия станет их частью", - добавил он. 

Также президент обратил внимание, что принять решение о военном контингенте до того, как начались переговоры, "очень сложно".

"Сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а затем обсудить мандат миссии и ее структуру и состав. Мы слышали цифры 10 тысяч или 20 тысяч. Я думаю, что касается мандата, у нас будут обсуждения, как разместить такой контингент, какая страна может предоставить лучшие частицы в пазл, чтобы этот контингент был эффективным", - рассказал Павел. 

Возможность отправки европейских войск

Напомним, страны Европы сейчас занимаются обсуждением одного из вариантов гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает отправку европейских солдат в Украину, чтобы сдерживать Россию от возможного повторного нападения.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула недавно рассказал, что страны обсуждают много сценариев в контексте отправки контингента.

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