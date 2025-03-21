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Павел допустив відправку чеських солдатів в Україну

Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чехія може відправити своїх солдатів в Україну, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.

Як передає РБК-Україна, про це президент Чехії Петр Павел заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави чеської держави, "коаліція охочих" - це група країн, яка готова працювати, а не "тільки говорити". Зокрема, вчора в Лондоні відбулася зустріч на рівні головнокомандувачів. Вони обговорювали модальність потенційної військової присутності в Україні.

"Чехія готова бути частиною цих переговорів. Якщо буде фінальне рішення про створення таких сил, я вірю, що Чехія стане їхньою частиною", - додав він.

Також президент звернув увагу, що ухвалити рішення про військовий контингент до того, як почалися переговори, "дуже складно".

"Спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорити мандат місії та її структуру і склад. Ми чули цифри 10 тисяч або 20 тисяч. Я думаю, що стосується мандата, у нас будуть обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати кращі частинки в пазл, щоб цей контингент був ефективним", - розповів Павел.

Можливість відправки європейських військ

Нагадаємо, країни Європи зараз займаються обговоренням одного з варіантів гарантій безпеки для України. Він передбачає відправку європейських солдатів в Україну, щоб стримувати Росію від можливого повторного нападу.

Начальник Генштабу Польщі Вєслав Кукула нещодавно розповів, що країни обговорюють багато сценаріїв у контексті відправки контингенту.

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