Пауза в помощи: Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США

Украина готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны у США, ведь в нынешних условиях массированных обстрелов ПВО является вопросом жизни для миллионов украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Ермак рассказал, что он провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом.
Основная тема разговора, как пояснил глава ОП, оборонная поддержка Украины и усиление противовоздушной обороны.
"Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты", - отметил Ермак.
Он также отметил, что они с Мастом обсудили также:
"Мир через силу - принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией", - подчеркнул Ермак.
И сообщил, что поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.
"Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместных решений. Спасибо американским партнерам", - подытожил он.
Заметим, что с момента прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты не объявляли о новых пакетах военной помощи для Украины.
Сегодня, 2 июля, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон якобы приостановил поставки в Украину ракет для систем ПВО и других боеприпасов.
В ответ на эту информацию Киев инициировал телефонный разговор с представителями США, чтобы уточнить ситуацию.
Детали о ситуации вокруг американской оборонной поддержки можно прочитать в материале РБК-Украина.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский также уже отреагировал на данный вопрос.
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