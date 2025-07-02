Пауза у допомозі: Єрмак зателефонував главі закордонного комітету Палати представників США

Єрмак розповів, що він провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.

Основна тема розмови, як пояснив глава ОП, оборонна підтримка України та посилення протиповітряної оборони.

"Росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО - питання життя для мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси в США - як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що вони з Мастом обговорили також:

результати візиту української делегації до Вашингтона;

підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч Президентів Зеленського і Трампа;

ситуацію на Близькому Сході та зусилля Президента Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.

"Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією", - наголосив Єрмак.

Та повідомив, що підтримка України в Конгресі США залишається незмінною.

"Ми домовились підтримувати постійний діалог і тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень. Дякую американським партнерам", - підсумував він.