Пауза у допомозі: Єрмак зателефонував главі закордонного комітету Палати представників США

Україна готова закупити додаткові системи протиповітряної оборони у США, адже у нинішніх умовах масованих обстрілів ППО є питанням життя для мільйонів українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Єрмак розповів, що він провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.
Основна тема розмови, як пояснив глава ОП, оборонна підтримка України та посилення протиповітряної оборони.
"Росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО - питання життя для мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси в США - як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту", - зазначив Єрмак.
Він також зазначив, що вони з Мастом обговорили також:
"Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією", - наголосив Єрмак.
Та повідомив, що підтримка України в Конгресі США залишається незмінною.
"Ми домовились підтримувати постійний діалог і тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень. Дякую американським партнерам", - підсумував він.
Зауважимо, що з моменту приходу до влади Дональда Трампа Сполучені Штати не оголошували про нові пакети військової допомоги для України.
Сьогодні, 2 липня, видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Вашингтон нібито призупинив постачання до України ракет для систем ППО та інших боєприпасів.
У відповідь на цю інформацію Київ ініціював телефонну розмову з представниками США, щоб уточнити ситуацію.
Деталі про ситуацію навколо американської оборонної підтримки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський також вже відреагував на дане питання.
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