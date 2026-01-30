Пауза или дефицит? Торговля оружием между КНДР и РФ в январе пошла на спад, - СМИ

Издание пишет, что в течение этого месяца был зафиксирован только один случай захода судов-контейнеровозов РФ в порты КНДР. Российское судно 14 января пришвартовалось у причала, связанного с экспортом оружия после того, как на соседнем причале днем ранее разгрузило пустые контейнеры.

Согласно анализу спутниковых снимков, тогда это было одно из двух российских судов - Angara или Lady R. Оба судна играют ключевую роль в торговле оружием между двумя странами.

Перед этим российское судно прибывало в Северную Корею 21 декабря. После того, как оно отплыло, на пирсе несколько дней отгружали контейнеры, которые ждали отправки в течение трех недель.

Издание отмечает, что ранее корабли страны-агрессора посещали корейские порты минимум трижды в месяц.

Причины сокращения торговли между странами пока неизвестны. Предполагается, что на это могли повлиять неблагоприятные погодные условия, а также активизация мирных переговоров между Украиной и РФ или внутриполитическая ситуация в Северной Корее.

Миллионы боеприпасов и ракеты

Отмечается, что в 2023 году Северная Корея поставила РФ от 6,5 до 8 млн артиллерийских боеприпасов, что могло покрывать до половины потребностей российской армии.

Поставки включали около 250 баллистических ракет KN-23, дальнобойные пушки Koksan, РСЗО калибром 240 и 107 мм, минометы 60 и 140 мм, кассетные боеприпасы и 100-мм снаряды для танков Т-54/55.